Takket av kommuneoverlegen: - Du er en fantastisk mann

Den avtroppede kommuneoverlegen Paul Odberg fikk sin velfortjente hyllest fra et samlet kommunestyre i Skjervøy i dag. Odberg nylig har gitt seg som kommuneoverlege - over 30 år etter at han først kom til Skjervøy. I dag vanket det godord fra både ordfører og kommunedirektør.