Regionen er splittet: Hvor går veien videre for Nord-Troms?

«IPR» er en forkortelse de færreste er kjent med – men en sak lokalpolitikere i hele regionen i disse dager må ta stilling til. IPR står for Interkommunalt Politisk Råd – og er det som, etter den nye kommuneloven, skal erstatte de gamle regionrådene. Som navnet tilsier, er det et interkommunalt, politisk samarbeidsorgan, som skal jobbe for partenes felles interesser – på samme måte som regionrådene har gjort.