Bøndene mangler 110 sauer: – Det smerter langt inn i sjela å vite at de kan sulte i hjel

Årets sauesanking er vel gjennomført for de fleste, men i Kjellerskogområdet i Reisadalen mangler fire gårdsbruk fremdeles 110 sauer. Det forteller sauebonde Gunbjørg Melkiorsen til Framtid i Nord.

Finner ingen spor

Siden september har bøndene og deres medhjelpere gått i området Moskodalen og Baskabut for å hanke inn dyrene. Nå ser de visstnok ikke et eneste spor:

– Vi har gått på kryss og tvers men finner ikke spor, og heller ikke rester som viser at de er tatt av rovdyr. Våre villsau er flokkdyr, og av dyrene vi har samlet inn er alle lammene kommet med. Det tyder på at de resterende sauene antakelig er på samme sted, sier Melkiorsen på vegne av henne og mannen, som mangler 28 dyr.

Hun forteller at en annen sauebonde mangler 50 dyr.

– Det er store antall dyr, og store verdier. Men det smerter også enhver dyreeier langt inn i sjela å vite at dyrene kanskje mangler mat og vil sulte i hjel i løpet av vinteren. Dette kan bli en dyretragedie. Det gjør vondt, sier hun.

Leter med helikopter

Lørdag eller søndag skal bøndene ved hjelp av innleid helikopter forsøke å finne sauene. Bøndene har bedt Nordreisa Beitelag, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, samt Nordreisa kommune om støtte til arbeidet, og har foreløpig fått innvilget penger fra beitelaget.

– Dersom de finner sauene blir jeg flydd inn i området med gjeterhund, forteller hun.

Kobler det til hundekjøring

Kjellerskogen har en pågående konflikt mellom bønder og hundekjørere. Sistnevnte bruker deler av området til trening av sine hunder. På svaret om bøndene nå har noen teorier om hva som er skjedd, svarer Melkiorsen dette:

– Av de 40 dyrene vi har sanka inn, så er det kun én søye med to lam som faktisk har beitet i beiteområdet Kjellerskogen. Så vi ser en kobling mellom det og hundekjøringen som pågår. Vi tror sauene har beveget seg vekk på grunn av aktiviteten, og enten befinner seg oppå fjellet, innerst i Moskodalen, eller at de har beveget seg over elva til Røyeldalen.

Hun forteller at dette er noe hun aldri før har opplevd.

– Kan det hende at de står faste et sted?

– Jeg tror ikke de finner veien hjem igjen, rett og slett. De har fått for langt vekk, sier hun.