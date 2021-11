Mats (34) solgte egen luksusvilla til 19 millioner – uten megler

nyheter

En av Tromsøs største villaer ble nylig solgt for 19 millioner kroner av eiendomsutvikler Mats Robertsen. Huset på tre etasjer med 11 rom og fire bad er det nest dyreste som er solgt i Tromsø hittil i år. Det ble solgt av Robertsen selv direkte til kjøperne, uten at han brukte megler eller la boligen ut for salg på det åpne markedet.