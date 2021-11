Inviterer til dåp av ny lokal rederibåt: – Det blir en folkefest

nyheter

Frøy AS har gått inn i en langsiktig kontrakt med Lerøy Aurora om utleie av brønnbåten «Reisa». Daglig leder av Frøy AS, Bjarne Johannessen, og administrerende direktør av Lerøy Aurora AS, Kurt-Einar Karlsen, forteller at det ikke var noen tvil om hva de ville kalle båten.