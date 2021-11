Hemmelig rapport: Regjeringen var redd for at Hurtigruten fikk for mye penger

Regjeringen bestilte hemmeligstemplet rapport for å finne ut om Hurtigruten fikk for mye i støtte: Selskapet toppet koronastøtten og fikk beholde en halv milliard kroner for båter som lå i opplag.