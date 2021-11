Helse i hvert steg

nyheter

Man skal ikke gå langt tilbake i tid før det å gå tur var noe man ikke hadde tid til her nord. Ikke for at man ikke brukte naturen - tvert imot. Man brukte den hele tiden, over alt. Man bare gikk ikke tur for turens del.

Tur for turens del var noen man flottet seg med i urbane strøk. Her nord var naturen for fiske til matauk, bærplukking til matauk og jakt - ja, nettopp - til matauk. En norsk kjendis fortalte i et intervju om hvordan hans nordnorsk bestefar forundret hadde svart barnebarnet at; ja, selvsagt hadde han vært på fjellet like overfor huset der han bodde. Men aldri på tur...

Denne uka kom nyhetetn om at Ut i Nord igjen har satt ny rekord i deltakelse. 2.425 personer har vært med, 395 flere enn i 2020. Av disse er 1.926 fra regionen. Det betyr nær 20 prosent av innbyggerne i de fire deltakerkommunene har vært med i årets Ut i Nord. Legger man til at hver av disse har gått i snitt 20 turer hver, står man tilbake med et arrangement man trygt kan kalle en suksess.

For all del - det er fortsatt mange som har fysisk krevende yrker. Helsepersonell går kilometervis hver dag, arbeidere i sjømatnæringa løfter, haler og drar, og buikkmedarbeidere står, løfter og betjener dag ut og dag inn. Likevel er også disse med i Ut i Nord. Ikke fordi de trenger den fysiske delen, men fordi naturen også gir psykisk rekreasjon.

Å gå en tur, enten den går Elvestien langs Kåfjordelva, over berg og rabber til Dalstuene i Kvænangen eller i bratte ura opp til Kågtind, byr på mye mer enn bare fysisk helse - det gir også en psykisk helseeffekt. Å måle den er vanskelig, men at den er der er uomtvistelig.

Det er helse i hvert eneste steg, og at Nord-Troms Friluftsråd i større grad har tilrettelagt for de med ulike utfordringer, gir enda større grunn til at deltakerkommunene skal fortsette å bruke penger på konseptet. Da kan ting forbedres ytterligere, samt at man kan bruke penger på å ivareta naturen der hvor presset er størst, slik friluftsrådet har sagt de planlegger.

Takk for turene!