Steinbiten kan bli «den nye laksen»: – Den største satsingen noensinne

ITROMSØ: – Vi har invitert dere hit i dag slik at dere i fremtida kan si: «Jeg var der da den store nye satsinga startet, det startet med et lite grunnrør». Dette er et historisk løft for Tromsø og for Norge, og den største satsingen innenfor nye oppdrettsarter i Nord-Norge, noensinne, sier administrerende direktør Merete Nygaard Kristiansen.