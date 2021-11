Nå har også arbeidere blitt syke i Kågentunnelen

nyheter

Arbeidet i Maursundtunnelen på Fv866 i Skjervøy og Nordreisa kommuner har stått i stampe i flere uker. Årsaken er at flere av arbeiderne brått ble syke under arbeid i den undersjøiske tunnelen. Undersøkelser har vist at arbeiderne ble kullosforgiftet, men årsaken er enda ikke klar.