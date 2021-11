Framtidsrettet elbil

nyheter

I elbilenes spede start, for mer enn ti år siden, virket det som det var et stort poeng at de skulle se litt rare ut. Senere svingte pendelen et godt stykke den andre veien, både med Tesla og det faktum at mange elbiler deler karosseri med fossilbiler. Flere av de tradisjonelle bilprodusentene bruker til og med grill som en viktig del av designet på nye elbiler som er bygd som elbiler fra grunnen av – selv om en bil som går på strøm, ikke trenger grill.