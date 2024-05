I går ble vi kjent med en feil som gjorde at papiravisa til Framtid i Nord ble kraftig forsinket ut til kundene.

– En feil gjorde at pakkene med aviser som skulle fra trykkeriet i Harstad og opp til vår distributør, som nå er Posten, ble liggende igjen i Nordkjosbotn i morges, sa redaktør Kjetil Skog på torsdag.

Nå viser det seg at det Skog trudde skulle være i orden på fredag, ikke kom i orden.

Avisene fra trykkeriet som skal til våre abonnenter er for øyeblikket «sunket til jorden».

– Jeg håper og tror vi skal få de nordover så fort som mulig, men dessverre får ikke Posten levert ut denne ukas avis før på mandag neste uke. Jeg er både lei og oppgitt over at vi har havnet i en slik situasjon, sier han og lover at alt gjøres for å få ukas aviser ut til abonnentene.

Ironisk nok har leveransen av løssalgsavisene kommet seg til butikkhyllene.

– Ellers har alle abonnenter mulighet å ta i bruk sitt nettabonnement. Vi oppfordrer familie, slekt og venner å bidra slik at våre eldre abonnenter blir digitale, sier Skog.