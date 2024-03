Flere store prosjekter ble kuttet i framleggelsen av den nasjonale transportplanen, men til tross for færre store veiprosjekter, smiler ikke klima- og miljøbevegelsen.

– Jeg hadde håpet på at regjeringen i dag ville ta et stort steg i riktig retning. Men dessverre oser denne planen fortsatt for mye av svidd gummi og nedsprengt natur, sier MDG-leder Arild Hermstad.

Han mener transportplanen ikke er troverdig dersom Norge skal nå sine klimamål. Et av prosjektene som kuttes går utover kollektivsatsingen, togstrekningen mellom Sandvika og Hønefoss er satt på vent. Det reagerer Verdens naturfond på.

– Det er ganske talende at viktige jernbaneprosjekter som Ringeriksbanen blir nok en gang utsatt, mens det parallelle motorveiprosjektet E16 videreføres. Nordmenn flyr mest i Europa, og de fleste flyturene innenlands skjer mellom storbyene i Sør-Norge. Da trenger vi mer satsing på jernbanen, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Bekymret for naturen

Naturvernforbundets leder er kritisk til at man velger å bygge ut mer vei gjennom utsatt natur.

– Vi er skuffet over at regjeringens framtidsplan er full av store motorveiprosjekter som vil rasere enorme mengder natur og legge til rette for økt trafikk. Blant verstingene er nye motorveier gjennom naturreservater, i både Lågendeltaet og Tyrifjorden, sier Truls Gulowsen.

Glad for at store prosjekter settes på vent

Det hersker ikke bare ris fra natur- og klimaforkjemperne. Regjeringen høster blant annet skryt for at de store prosjektene Hordfast og Møreaksen legges på is.

Miljøstiftelsen Zero mener regjeringen er på riktig vei.

– Det er positivt at det ligger flere gode klimatiltak inne. For eksempel vil forslaget om 3,7 milliarder til lading av tungbiler og bompengefritak for el-lastebiler ha stor betydning for utslippskutt. Det er også positivt med 1 milliard til grønn luftfart, men det er langt fra nok. Vi savner også en energiplan for all elektrifiseringen som skal gjennomføres.