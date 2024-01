Den siste tiden har nordmenn virkelig hatt flaksen på sin side.

Tirsdag vant en kvinne fra Østlandet 1,36 milliarder kroner i Eurojackpot, og dagen etter var det en ung mann fra Østlandet sin tur. Han vant 285,8 millioner kroner i Vikinglotto.

– Det er helt hinsides, sier daglig leder i Spillavhengighet Norge, Lill-Tove Bergmo, til VG.

For de fleste er lotto og tallspill harmløst, men for noen kan de store vinnerpottene bli en trigger, ifølge Bergmo.

– Når folk har det trangt økonomisk kan pengespill fort bli et desperat forsøk på å øke inntekten.

Mange av dem som tar kontakt er på gjeldsordning.

– Folk kan si at de har seg selv å takke, men det er ofte en familie bak der, som blir berørt.

Organisasjonen har opplevd en økning i antall henvendelser de siste årene. Fra 2022 til i fjor hadde de en oppgang på ti prosent i nye henvendelser.

– Andelen spillere øker når potten øker. Det er trist. De store pottene har en bakside. Det er så få som vinner kontra dem som taper. Pengespill driver inn så ufattelig mye penger hvert år, sier Bergmo.

Hun forteller at organisasjonen står i en situasjon der de må nedskalere tilbudet på grunn av mangel på penger.

I fjor fikk organisasjonen bevilget 2,6 millioner kroner gjennom Handlingsplanen mot spilleproblemer.

– Vi fikk vite på onsdag at det er satt av 4,1 millioner kroner til støttegrupper for dem med spilleproblemer, som er en økning på 100.000. Det er mange søkere, så vi tror ikke på økt bevilgning. Jeg er skikkelig oppgitt. Det er en evig kamp, sier Bergmo.

Statssekretær Erlend Hanstveit sier at regjeringen ser svært alvorlig på pengespillproblemer og har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge dette.

– Heldigvis har vi også sett en halvering av antall problemspillere siden 2019. Vi er likevel ikke i mål, og arbeidet som Spilleavhengighet Norge gjør er et viktig bidrag for å fortsette den positive utviklingen, sier han til VG.

De har økt bevilgningen til tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd med 28 prosent – nesten én million kroner – i løpet av handlingsplanperioden 2022 til 2025.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Anne Marit Sletten, sier at store potter trekker flere spillere enn små potter.

– Fra vår egen kundebase ser vi at risikospillerne bruker mer penger på lotterier når pottene er store, men det er penger de flytter fra andre spill. De spiller ikke for mer penger totalt sett, sier hun til VG.

Eurojackpot og Vikinglotto er internasjonale spill med veldig mange deltakere. Det er vanskelig å vinne, og det kan gå lang tid mellom hver gang noen vinner førstepremien.

– Det er ikke vanskelig å forstå Spillavhengighet Norges reaksjon. Vi vet at all pengespillreklame oppleves som en belastning for dem som sliter med spill, og markedsføring og medieomtale av store jackpotter er ikke noe unntak.

Sletten forteller at det er deres jobb er å forebygge pengespillproblemer i befolkningen.

– Både vi og myndighetene vil at mest mulig av spillehovet skal dekkes av trygge spill som lotterier, på bekostning av nettkasino som har blodrød risikoprofil. Derfor styrer vi bevisst markedsføringen vår mot lotteriene.

– Lotterier har lav risiko fordi det er langsomme spill med få trekninger og mange deltakere som spiller for litt hver.