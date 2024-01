For etter å ha kjempet i mange år for å få på plass en forsvarlig mobildekning i Kitdalen, fikk bygdefolket bokstavelig talt gode signaler fra Telenor og dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

– Ja, dette går vi for. Prosjektet ligger inne i budsjettet og vår målsetning er at masta alt skal være klar i tredje kvartal, sier Amundsen, som riktignok tar forbehold for at kostnadene på prosjektet på fire millioner ikke øker for mye.

– Vi er ærlige på det. Det går blant annet på at kostnadene til å få strøm fram ikke blir for høye og at vi ikke må begynne å ekspropriere for å bygge linjene. Men vi tror vi skal få dette til nå, sier Amundsen.

Dekning i stua

Trond Larsen bor øverst i Kitdalen og får god utsikt til masta som skal reises på den såkalte Skjellhompen. Han er glad for det han fikk høre fra Telenor torsdag.

– Ja, jeg anser det som 99,99 prosent sikkert at dette blir en realitet og at vi nå får ordentlig mobildekning. Så dette er en gledens dag. Vi er i alle fall veldig fornøyde, sier Larsen.

Han har i dag begrenset aksjonsradius hjemme i stua si når han skal snakke i mobilen og gleder seg til å få en dekning som de aller fleste tar for gitt i 2024.

– Det er sånn at man må stå i et hjørne i huset for å snakke lenge i mobiltelefonen. Og skulle man ta seg en tur ut i skogen og være så uheldig å brekke et bein, så risikerer man at det ikke er dekning for å ringe etter hjelp. Nå håper jeg på helt andre muligheter, sier Larsen.

– Skal vi holde liv i bygdene i dag, så må man ha god dekning. Ellers får man ikke unge folk til å flytte hit, sier Geir Jensen, som også bor i Kitdalen.

GA SKRYT OG FIKK SKRYT: Kitdalingen Geir Jensen (til venstre) ga ros til navnebror og ordfører Geir Varvik for den jobben som er gjort for å sikre god mobildekning i Kitdalen. Foto: Torbjørn O. Karlsen

Masten på Skjellhompen, eller Bjørnhompen, som lokalbefolkningen mener er rett geografisk benevnelse, blir på 24 meter.

Den vil ikke bare gi 4G og 5G for folket i Kitdalen, men vil også bedre forholdene både i nabodalen Signaldalen og på kommunesenteret på Hatteng.

– Det er som et kinderegg. Vi bedrer dekningen i tre områder, sier Pål Henrik Lukashaugen i Telenor.

Fikk skryt

Ordfører Geir Varvik spanderte kake etter de gode nyhetene fra Telenor og passet på å skryte av den jobben som Telenors Bjørn Amundsen og Pål Henrik Lukashaugen hadde gjort for å holde liv i prosjektet - et prosjekt som startet opp rundt 2010, ifølge Amundsen.

– Det er jo utenkelig i 2024 at man ikke skal kunne gå rundt i stua og prate i mobiltelefonen. Så vil jeg berømme Telenor, som vi har hatt jevnlig kontakt med hele veien. De har vært utrolig flinke til å orientere oss, og det setter vi pris på, sa Varvik i møtet.

Samtidig vanket det godord fra kitdalingene for den politiske jobben som ordfører Geir Varvik selv har gjort for å få bedret mobildekningen.

Tilbake i august?

Forrige gang Telenor-representantene var på rådhuset på Hatteng, så det ikke like lyst ut for prosjektet, men Amundsen sier at man har gått mange runder etter det.

– Vi har snudd alle steinene og har tatt to skritt tilbake for å se om det er mulig å få til en annen løsning. Det er vi nå helt trygge på at det ikke er. Så nå går vi for det, og håper at alt er på plass i løpet av åtte måneder, sier Bjørn Amundsen, og tilføyer:

– Vi har i alle fall ikke lyst å komme tilbake en tredje gang til Storfjord for å si at vi stopper prosjektet. Det blir ingen høydare for noen, smiler Amundsen.