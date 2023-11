Prognoser fra Veidekke viser at produksjonen i det norske byggemarkedet vil falle med over 30 milliarder kroner de neste to årene. Det tilsvarer ifølge Byggenæringens Landsforening (BNL) 30.000 årsverk, skriver Klassekampen.

– Vi er vant med svingninger, og dette er en prosjektbasert næring, men nå er fallet i boligmarkedet så sterkt at det ikke er en svinging, sier Nina Solli, administrerende direktør i BNL.

Sammen med Fellesforbundet har BNL bedt regjeringen om en krisepakke for å redde byggenæringen.

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av nye boliger har gått ned 32 prosent siden oktober i fjor. Antall nye igangsatte boligprosjekter i september var 62 prosent lavere enn fjoråret.

– Denne situasjonen ligner mer på 90-tallet enn det som var under finanskrisen. Da mistet vi over 40.000 årsverk, og de kom aldri tilbake, sier Solli som er redd for at det skal skje igjen.

Ifølge Nav har antall arbeidsledige i bygg og anlegg økt med 37 prosent siden oktober i fjor.