Politiet tror turister har lavere terskel for å trosse skredfaren

pluss

I hele påsken har NVE varslet om høy skredfare. NVE varsler fortsatt om betydelig skredfare i hele Nord-Troms andre påskedag. Ved faregrad tre, oransje nivå, er det krevende forhold. Tirsdag er det ventet fortsatt betydelig skredfare.

"Roligere værforhold fører til at faren for naturlig utløste skred nå er noe mindre. På steder der vind fra sør-øst tar godt, kan det flyttes en del snø inn i leområder. Det er lett for skiløpere og skuterførere å løse ut skred i det nyeste fokksnølaget.", skriver NVE på varslingstjenesten varsom.no.

Operasjonsleder ved Troms politidistrikt opplyser at de har fått meldinger om over 20 snøskred i Troms denne påska. Langfredag var det faregrad fire i Lyngen og Nord-Troms. Da ble flere titalls turister observert langs siden på fjellet Rørnestinden.

- Akkurat nå ser jeg i kikkerten at det er bortimot 20 turister på vei mot foten av Goalsevarre. I tillegg så er det to stykker som går mot toppen, langs ryggen. Det ser ikke forsvarlig ut, uttalte Øystein Sørvoll langfredag. Sørvoll er bosatt ved Goalsevarre.

Lavere terskel for turistene

Operasjonsleder Roy Tore Meyer sier han har et generelt inntrykk av at turister har lavere terskel for å trosse skredvarslene.

- De er her i kort tid, har investert i en ferietur og ønsker å oppleve fjellet. Da er det vel lavere terskel for å dra ut så fort det er lysning i været, men ellers ikke optimale forhold med tanke på skredfare, sier Meyer.

Folk tar ansvar

Politiet er fornøyd med at publikum melder fra om snøskred, både selvutløste skred og skred turgåere har utløst.

- Det er veldig bra at folk tar ansvar og melder fra. Vi har fått god oversikt og kunne disponert ressursene våre fornuftig, sier Meyer.

Denne påska har snøskred tatt ett menneskeliv i Nord-Troms. Skjærtorsdag gikk et snøskred i Kildalen i Nordreisa. En person som hadde vært ute på snøscooter ble bekreftet omkommet etter skredet.