Lurer du på hvem som kjøpte og solgte i mars?

pluss

Det ble gjennomført 50 overdragelser i mars i Nord-Troms. Det var ingen eiendommer som ble solgt for rekordbeløp, men hele fem eiedommer gikk for to millioner kroner eller mer. Disse eiendommene var fordelt over Lyngen, Storfjord, Skjevøy og Nordreisa;

Strandveien 17 er solgt for 2.000.000 kroner fra Eiendomsselskapet Pluto As til Lyngsalpene Eiendom As.

Storsande 5 er solgt for kroner 2.075.000 fra Heidi Rasch Lambela, Marit Rasch Lund, Olaug Rasch Georgsen og Per-Einar Rasch Georgsen til Dagmar Miller og Michael Wolfgang Miller.

Mellavegen 11 er solgt for 2.200.000 kroner fra Christian Andre Grønlund og Ellen Katrine Grønlund til Jan Freddy Endresen og Young Soo Linda Ågren.

Lenangsveien 2929 er solgt for kroner 2.300.000 fra Arne Trengereid og Irene Abrahamsen til Astrid K. Bangsund Lægreid og Tor Lægreid.

Øvre Ringvei 12 B er solgt for 2.500.000 kroner fra Knut Harald Kvernvold og Lena Maria Kvernvold til Pål Magne Skallebø og Rakel Anette A. Fjellstad.

Lyngen

2 000 000 Strandveien 17 (Gnr 84, bnr 1, fnr 35) er solgt for kr 2.000.000 fra Eiendomsselskapet Pluto As til Lyngsalpene Eiendom As (16.03.2018) 16.03.2018 Fritt salg 0 Lyngenfjordveien 346 (Gnr 81, bnr 24) er overdratt fra Johan Ansgar Johansen til Birgit Johansen (14.03.2018)

Overdragelsen omfatter også Gnr 81, bnr 72

Overdragelsen omfatter også e.d. i Tromsø kommune 14.03.2018 Uskiftebevilling 1 150 000 Øvre Jensvoll vei 9 (Gnr 83, bnr 143) er solgt for kr 1.150.000 fra Monica Terese Åsli til Isabelle Dahl (12.03.2018) 12.03.2018 Fritt salg 2 300 000 Lenangsveien 2929 (Gnr 107, bnr 25) er solgt for kr 2.300.000 fra Arne Trengereid og Irene Abrahamsen til Astrid K Bangsund Lægreid og Tor Lægreid (12.03.2018) 12.03.2018 Fritt salg 350 000 Ullsfjordveien 484 (Gnr 124, bnr 69) er solgt for kr 350.000 fra Tove Nansy Johannessen til Arnhild Aronsen og Stian Solstad (07.03.2018) 07.03.2018 Fritt salg 0 Gnr 72, bnr 29 er overdratt fra Astrid Helene Andreassen og Dagfinn K M Pedersen til Ann-Karin Pedersen (05.03.2018) 05.03.2018 Annen omsetningstype 800 000 Nygårdstranda 128 (Gnr 110, bnr 95) er solgt for kr 800.000 fra Nelly Johanne Pedersen til Kirsti Johanne Ludvigsen og Rune Ellingsen (01.03.2018) 01.03.2018 Fritt salg 316 650 Andel av Grønnvollveien 11 (Gnr 67, bnr 33) er overdratt for kr 316.650 fra Gunnar Sigmund Dunvold til Annlaug Elise Einebakken og Harald Arvid Dunvold (01.03.2018) 01.03.2018 Annen omsetningstype





Storfjord

Beløp Beskrivelse Dato Type 2 075 000 Storsande 5 (Gnr 43, bnr 2, fnr 15) er solgt for kr 2.075.000 fra Heidi Rasch Lambela, Marit Rasch Lund, Olaug Rasch Georgsen og Per-Einar Rasch Georgsen til Dagmar Miller og Michael Wolfgang Miller (19.03.2018) 19.03.2018 Fritt salg 1 750 000 Sommersetlia 54 A (Gnr 45, bnr 226, seksjon 1) er solgt for kr 1.750.000 fra Ra Bolig Og Eiendom As til Kjell Leo Eliassen og Mariann Hansine Johansen (15.03.2018) 15.03.2018 Fritt salg 1 750 000 Sommersetlia 54 B (Gnr 45, bnr 226, seksjon 2) er solgt for kr 1.750.000 fra Ra Bolig Og Eiendom As til Wilhelm Egil Larsen (13.03.2018) 13.03.2018 Fritt salg 0 Andel av Oterbakken 11 (Gnr 55, bnr 78) er overdratt fra Birger Ingolf Fagerhaug til Synnøve V G Fagerhaug (09.03.2018) 09.03.2018 Annen omsetningstype 0 Andel av Vestersidaveien 733 (Gnr 60, bnr 13, seksjon 2) er overdratt fra Marianne Blind til Per Jonas Blind (08.03.2018) 08.03.2018 Annen omsetningstype 1 000 000 Vestersidaveien 586 (Gnr 59, bnr 30) er solgt for kr 1.000.000 fra Anne-Lise Nyland til Ellen Synnøve Aho Stubeng (02.03.2018) 02.03.2018 Fritt salg 1 350 000 Gammelveien 4 (Gnr 45, bnr 128) er solgt for kr 1.350.000 fra Hege Dahl til Ingvild Maria Koht Furnes (01.03.2018) 01.03.2018 Fritt salg

Her kan du se overdragelsene for februar.

Kåfjord

Beløp Beskrivelse Dato Type 0 Gnr 8, bnr 28 er overdratt fra Eilif Mathisen til Kurt Harald Mathisen (21.03.2018) 21.03.2018 Skifteoppgjør 0 Andel av Gnr 1, bnr 5 er overdratt fra Reidar M Mikkelsen til Kåre Ove Mikkelsen (14.03.2018) 14.03.2018 Skifteoppgjør 0 Andel av Gnr 1, bnr 5 er overdratt fra Malfrid Pauline Frantzen til Hallgeir Frantzen, Kjell Vidar Frantzen, Merete Helen Frantzen og Ulf Frantzen (14.03.2018) 14.03.2018 Skifteoppgjør 405 000 Gnr 1, bnr 5 er solgt for kr 405.000 fra Annie Dorthea Hammervold, Astrid Marie Follerås, Hallgeir Frantzen, Henny Jensine Langnes, Kjell Vidar Frantzen, Kåre Ove Mikkelsen, Merete Helen Frantzen, Turid S Mikkelsen Øie, Ulf Frantzen, Viggo Gudmund Mikkelsen og Åse Konstanse Mathisen til Adam Paul Brown (14.03.2018) 14.03.2018 Fritt salg 0 Andel av Gnr 20, bnr 87 er overdratt fra Selma Kaspara Nyvoll til Iselin-Sofie Holmtun (08.03.2018) 08.03.2018 Annen omsetningstype 0 Andel av Gnr 20, bnr 87 er overdratt fra Sven-Tore Lauvli Nyvoll til Iselin-Sofie Holmtun (08.03.2018) 08.03.2018 Annen omsetningstype 0 Andel av Gnr 20, bnr 87 er overdratt fra Marianne Lauvli Nyvoll til Iselin-Sofie Holmtun (08.03.2018) 08.03.2018 Annen omsetningstype 0 Andel av Gnr 20, bnr 86 er overdratt fra Tordis Sofie Pedersen til Annie Knutsen (08.03.2018) 08.03.2018 Annen omsetningstype 0 Andel av Gnr 20, bnr 87 er overdratt fra Annie Knutsen til Iselin-Sofie Holmtun (08.03.2018) 08.03.2018 Annen omsetningstype 0 Andel av Gnr 20, bnr 86 er overdratt fra Iselin-Sofie Holmtun til Annie Knutsen (08.03.2018) 08.03.2018 Annen omsetningstype

Skjervøy

Beløp Beskrivelse Dato Type 1 900 000 Rønning Østgårds vei 5 (Gnr 69, bnr 658) er solgt for kr 1.900.000 fra Gunn Lisbeth Ballovarre til Aud Synnøve Johansen og Per Inge Andersen (27.03.2018) 27.03.2018 Fritt salg 0 Bygdeveien 71 (Gnr 64, bnr 105) er overdratt fra Harald Blix Jakobsen til Rita Farstad Jakobsen (15.03.2018) 15.03.2018 Skifteoppgjør 2 500 000 Øvre Ringvei 12 B (Gnr 69, bnr 101) er solgt for kr 2.500.000 fra Knut Harald Kvernvold og Lena Maria Kvernvold til Pål Magne Skallebø og Rakel Anette A Fjellstad (09.03.2018) 09.03.2018 Fritt salg 150 000 Gnr 59, bnr 44 er overdratt for kr 150.000 fra Åsmund Pedersen til Elin Einarsen (07.03.2018)

Salget omfatter også Gnr 59, bnr 45 07.03.2018 Annen omsetningstype 0 Andel av Gnr 59, bnr 1 er overdratt fra Astrid Henrikke Pedersen til Åsmund Pedersen (07.03.2018)

Overdragelsen omfatter også Gnr 59, bnr 44

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 59, bnr 45 07.03.2018 Uskiftebevilling 0 Gnr 68, bnr 46 er overdratt fra Elna Klara Henriksen til Arvid Magne Henriksen og Einar Åge Henriksen (05.03.2018)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Lebesby kommune 05.03.2018 Skifteoppgjør 1 000 000 Lauksundveien 476 (Gnr 66, bnr 20) er solgt for kr 1.000.000 fra Annbjørg Olie Tøllefsen til Lauksletta Småhus As (02.03.2018) 02.03.2018 Fritt salg 1 000 000 Strandveien 53 (Gnr 69, bnr 211) er solgt for kr 1.000.000 fra Erling Albert Karlsen til Marianne Berg (01.03.2018) 01.03.2018 Fritt salg

Nordreisa

Beløp Beskrivelse Dato Type 1 360 000 Gammelbruvegen 19 (Gnr 15, bnr 85) er overdratt for kr 1.360.000 fra Reidun Pauline Dahl til Eskil Hansen (27.03.2018) 27.03.2018 Auksjon 150 000 Gnr 85, bnr 7 er solgt for kr 150.000 fra Elisabeth Korneliussen til Tore Eriksen (27.03.2018) 27.03.2018 Fritt salg 2 200 000 Mellavegen 11 (Gnr 14, bnr 15) er solgt for kr 2.200.000 fra Christian Andre Grønlund og Ellen Katrine Grønlund til Jan Freddy Endresen og Young Soo Linda Ågren (16.03.2018) 16.03.2018 Fritt salg 1 450 000 Gammelbruvegen 7 (Gnr 15, bnr 25) er overdratt for kr 1.450.000 fra Odd Brostad-Nilsen til Frans Lennart Pedersen (15.03.2018) 15.03.2018 Auksjon 1 800 000 Raappanavegen 18 (Gnr 47, bnr 267) er overdratt for kr 1.800.000 fra Geir Tørnes og Unni Merete Hansen til Ann-Helen Øvergård og Vegard Eriksen (15.03.2018) 15.03.2018 Auksjon 149 940 Andel av Gnr 13, bnr 151 er solgt for kr 149.940 fra Nordreisa Kommune til Bernhard S Eilertsen og Marit A S Eilertsen (15.03.2018)

Salget omfatter også Steallivegen 3 (Gnr 13, bnr 158) 15.03.2018 Fritt salg 1 420 000 Reisadalen 4179 (Gnr 29, bnr 84) er solgt for kr 1.420.000 fra John Eivind Karlsen og Merete Karlsen til Asgeir Olaussen og Tone Gamst Olaussen (12.03.2018) 12.03.2018 Fritt salg 50 000 Lundefjellvegen 19 (Gnr 52, bnr 115) er solgt for kr 50.000 fra Nordreisa Kommune til Per Åsmund Johansen og Tove Merete Johansen (12.03.2018) 12.03.2018 Fritt salg 0 Myrland 32 (Gnr 24, bnr 17) er overdratt fra Asbjørn Molund til Reidun Irene Molund (12.03.2018)

Overdragelsen omfatter også andel av Myrland 49 (Gnr 24, bnr 25) 12.03.2018 Uskiftebevilling 0 Ringvegen 24 (Gnr 47, bnr 310) er overdratt fra Arne Andersen til Inger Marie Andersen (09.03.2018) 09.03.2018 Uskiftebevilling 120 000 Gnr 18, bnr 53 er solgt for kr 120.000 fra Line Olsen Ørstad til Ellen Sire J Triumf (02.03.2018) 02.03.2018 Fritt salg 120 000 Gnr 18, bnr 54 er solgt for kr 120.000 fra Line Olsen Ørstad til Ellen Sire J Triumf (02.03.2018) 02.03.2018 Fritt salg 0 Andel av Solbakkmelen 4 (Gnr 47, bnr 196) er overdratt fra Thor-Ole Bersvendsen til Liv Kristin Flage Kvalvik (01.03.2018)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Tromsø kommune 01.03.2018 Annen omsetningstype

Kvænangen