Skuffet over rovdyrvedtak

Stortinget har stemt ned Senterpartiets forslag til ny rovdyrpolitikk, som blant annet inneholdt flere konkrete tiltak for å ta mer hensyn til lokalsamfunn og næringsdrivende i landbruket.

Sandra Borch (Sp) er skuffet over at forslaget ikke gikk gjennom, og spesielt over Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, som tidligere har støttet Senterpartiet i saken.

Hun sier i en pressemelding at de har sittet i flere møter med regionråd, der ordførerne har forklart hvor stor rovdyrproblematikken er i Troms. Både Nord-Troms regionråd og Fylkestinget i Troms har i uttalelser bedt om at saken blir fulgt opp.

– Det er derfor skuffende at ikke Arbeiderpartiet, Høyre og Frp ikke ønsket å være med på noen av forslagene, sier hun.

Et av forslagene gikk på å tydeliggjøre den todelte målsetningen at hensynet til levedyktig rovdyrbestand og beitenæring skal likestilles.

– Dette er en presisering av det rovvilforliket som har vært gjort. Vi har sett i alt for stor grad at rovdyrene blir prioritert foran beitedyr, sier Borch i pressemeldingen.

– Vi så det senest for en måned siden når 27 sau ble drept av gaupe i Kvænangen, legger hun til.

Senterpartiet ville også innføre stående fellingstillatelse i flere situasjoner, og ønsker planmessig felling av rovdyr før beitesesongen. De tok også til orde for lavere bestandsmål og at kommunale fellingslag skulle kunne foreta uttak av jerv fra hi, samt en generell åpning over hele landet for felling av kongeørn forut for skade.

Borch mener det er tydelig at Høyre og Frp har måtte bøye av for Venstre i denne saken.

– De lar nå Venstre styre rovdyrpolitikken i en retning som er stikk i strid med det rovviltforliket som er vedtatt i Stortinget tidligere, sier hun.

Senterpartiet mener rovviltforvaltningen i dag i alt for liten grad tar hensyn til beitedyr og lokalsamfunn.

– Dette bringer norsk rovviltpolitikk i vanry og skaper en rekke problemer for næringsdrivende og lokalsamfunn landet rundt, avslutter Borch.