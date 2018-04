- Nå er "Viljen" på tur til søppelfyllinga - i container

pluss

Nils Arne Hofsøy, daglig leder i Hofsøy Mekaniske AS, kunne søndag kveld konstatere at hele prosjektet med å sanere båtvraket "Viljen" var over.

- Ja, det har gått veldig greit. Jeg trodde vi skulle bruke lengre tid på båten, men det har vært jobbet veldig godt i helgen. Så nå er "Viljen" på tur til søppelfyllinga i Nordreisa i container, sier Hofsøy til Framtid i Nord i 09.00-tiden mandag morgen.

Bonus

Siste seilas for «Viljen» Her forbereder Hofsøy Mekaniske båten «Viljen» for sin siste reis. Den blir kort.

To containere med treverk, to med aluminium og en halv container med restavfall - pluss et kar med elektronikk - er fasiten etter saneringsjobben.

- Vi hadde en plan og har fulgt den til punkt og prikke. Hele operasjonen gikk smertefritt, sier Hofsøy, som har brukt egne medarbeidere i jobben.

- Jeg lovde en bonus hvis man ble ferdig med jobben før helga, og det klarte guttene. Det var bra jobba. De to har jobbet hele helga. Jeg hadde sett for meg at vi ble å holde på hele uka med båten, sier Hofsøy, som har hatt god hjelp fra Robertsen & Slotnes også.

Grei overfart

Hofsøy Mekaniske fikk tilslaget på kontrakten om å sanere "Viljen" til en pris av 348.000 kroner eks. moms.

Båten, som har kostet Skjervøy kommune en halv million bare i båtplassleie de siste årene, ble fredag ettermiddag fraktet sjøveien fra sitt oppholdssted de siste to årene, ved Kystservice Skjervøy, og over til Boreal på andre siden av havna.

- Båten var i dårlig stand, men overfarten gikk veldig greit. Så begynte vi med saneringen i 17.30-tiden fredag. Søndag kveld var alt borte, sier Hofsøy.

Dermed holdt man seg veldig godt innenfor det estimatet teknisk sjef Kjell Ove Lehne ga i formannskapet forrige onsdag - nemlig at båten skulle være borte til 17. mai. "Viljen" har ligget på

Hofsøy hadde beregnet rundt 30 tonn med avfall. Fasiten ble rundt 20 tonn.

- Det var et spennende prosjekt og en avveksling fra det man vanligvis holder på med. Nå slipperr vi i alle fall å tenke mer på den, sier Hofsøy.