Få sommerblomster som varer

pluss

Kanskje er du blant dem som hvert år starter sommeren med å kjøpe et stort antall sommerblomster på nærmeste hagesenter. Planter med fine blomster og flotte farger som pynter opp de første ukene – før det raskt begynner å gå nedover. I en potte har blomstene begrensede mengder jord å hente vann og næring fra, og er dermed prisgitt godt stell for å klare seg.

– Det viktigste for å ta vare på sommerblomstene er store nok potter og god jord, sier Linda Dal.

Hun driver et lite mikrogartneri som har spesialisert seg på å dyrke fram sommerblomster for norske forhold.

– Blomstene man kjøper på gartnerier, er dyrket for å blomstre intenst i en begrenset periode. For å klare det må de ha masse næring, forklarer hun.

Selv selger hun blomstene i potter med langtidsvirkende gjødsel som varer ut sesongen.

Mye næring

Langtidsvirkende gjødsel får du kjøpt på hagesentre. Du kan også tilsette flytende gjødsel som blandes i vannet, pass på at du følger doseringen som står på pakken. Glemmer du gjødslingen, vil veksten stagnere og blomstene bli færre og mindre.

Gartner Tommy Tønsberg minner om å kjøpe blomster som passer til stedet de skal stå.

– Noen av sommerblomstene vil ha mye sol, andre mer skygge. På et hagesenter vil du sannsynligvis få god hjelp til å finne passende sorter, tipser Tønsberg, som driver firmaet Garden Living og har skrevet boka «Sommerblomster for norske forhold».

– Det er viktig å plante i god jord, det vil si jord som består av noe mer enn bare torv og sand. Se på innholdsfortegnelsen om den inneholder for eksempel kompostert husdyrgjødsel eller leire. Du kan også bland inn din egen kompost hvis du har, forklarer han.

Potten bør være så stor som mulig, da tørker ikke jorda så raskt ut.

Jevn vanning

Nok vann er selvfølgelig essensielt for at planten skal trives. Med noen unntak foretrekker de fleste sommerblomster at jorda holdes jevnt fuktig.

– Stikk gjerne en finger noen centimeter ned i jorda for å sjekke. Overflaten kan se tørr ut selv om jorda under er fuktig, tipser Tønsberg.

På varme dager kan det være nødvendig med vanning opptil to ganger daglig.

Linda Dal tipser om å bruke innmaten av en vanlig bleie for å øke jordas evne til å holde på fuktighet: Legg bleien i vann til den sveller. Bleien inneholder en slags gelé som holder godt på vann. Denne blander du sammen med jorda og planter så på vanlig måte.

– Har planten blitt knusktørr kan du gjerne dyppe hele rotklumpen ned i en bøtte med vann, da er det lettere å få gjennomfuktet jorda, tipser Tønsberg.

God høstblomstring

Visne blomster bør knipes av, og ikke bare av estetiske årsaker.

– Plantens mål er å sette frø, og når den har gjort det, slutter den å blomstre. Kniper du av visne blomster, vil planten fortsette å blomstre, sier Tønsberg. Det er viktig at du ikke bare fjerner kronbladene, men hele blomsten.

Med godt stell kan sommerblomstene være fine til godt utpå høsten.

– De fleste sortene tåler ikke frost. Et tips er å legge en fiberduk over plantene de første frostnettene. Da kan du med litt flaks ha glede av dem helt til november, sier han.