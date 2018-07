– Mer enn IKEA og camping

pluss

Når dette skrives er undertegnede på reisefot. Som så mange ganger tidligere gikk også årets ferietur med bil ned i gjennom Tornedalen, for å ta turen innom IKEA i Haaparanta og feriere et eller annet sted langs kysten i indre del av Bottenviken. Det er åpenbart også mange andre nordlendinger og nordtromsinger som legger sine ferieplaner denne veien på sommertid.

For mitt vedkommende er reisen nedover langs Torneelven en vital del av turen – og det er som om noe uforklarlig trekker meg den veien. Etter først å ha kjørt via Skibotn og Kilpisjärvi, så passerer man gjerne steder som Kaaresuvanto, Pello, Juoksenki, Pajala, Matarenki, Karungi og Haaparanta, avhengig av om man kjører på finsk side eller langs Norrskensvägen (Nordlysveien) på svensk side. Det er ikke sikkert alle er like bevisst på, eller klar over, at disse stedene har en dyp kobling til Nord-Norge, som strekker seg langt tilbake i tid. Det er nemlig mange av oss som har forfedre fra disse traktene, som av ulike årsaker og til forskjellige tider forflyttet seg nordover til våres Norge. Kanskje er det røttene mine som trekker meg den veien?

For noen kan reisen gjennom dalen virke både tom og dyster, men hvis man har litt å tenke på eller fable rundt, blir den kanskje ikke like lang. Prøv for eksempel å legg merke til de karakteristiske høyhusene som står ute på åkrene, er de ikke flott? Kan man hente inspirasjon til egne bygg, for eksempel uthus, hytte eller sauna, fra disse? Se også etter den levende elvebåtkulturen som er en viktig del av hverdagslivet til folket langs Torneelven, liksom i elvedalsstrøk som Tana, Alta og Nordreisa her hjemme. Og har man har forfedre fra området, kan det finnes mye informasjon, særlig på svensk side, for eksempel om slektens historie, gårds-/etternavn og hvor gården lå. Sannsynligheten for at det kan stå byggverk igjen etter en forfar er trolig langt større enn hjemme, på grunn av tyskernes herjinger under 2. verdenskrig, og sannsynligheten for at de er langt eldre er selvsagt også tilstede.

Selv har jeg vært på leting etter en gård i Juoksengi på svensk side, som angivelig skal være reist på slutten av 1400-tallet av en av mine (og mange andres) stamfedre, men jeg har foreløpig ikke lyktes. Likevel gir det meg en spesiell følelse bare å være i området, i nærheten, og tenke på at en del av meg stammer derfra, at mine forfedre har levd og virket i området, og ikke minst at de har snakket et helt annet språk enn mitt eget. Stedet er en del av min identitet og en del av meg – og kanskje er ett av de gamle byggene jeg ser er det jeg leter etter, uten å vite det. Når man står slik er det lettere å forestille hvordan folk har levd, i små kår og i en helt annen tid.

De som frivillig eller ufrivillig tok livet med seg til Nord-Norge kunne imidlertid ha foreldre, søsken eller andre slektninger som ble igjen i Tornedalen. Noen kunne også dra eller bli sendt tilbake – og er man litt inne på egen slektshistorie kan man finne avdøde slektninger på kirkegårder. I Kaaresuvanto har undertegnede flere slektninger på kirkegården, og kan finne disse ut fra gårds-/etternavn jeg kjenner igjen, som for eksempel Syväjärvi, Mämmi eller Mauno.

Når koblingen mellom Tornedalen og Nord-Norge omtales hjemme i Norge, er det ofte den kvenske folkevandringen som fant sted på 17- og 1800-tallet som får all plass, noe som til dels er forståelig ettersom det var på den tiden de største bølgene med folk kom nordover. Det vi kanskje ikke hører så mye om, er den tidligere trafikken og kontakten, for eksempel at det allerede på 1500-tallet er registrerte kvenske bosettinger i Nord-Troms. På denne tiden driver dessuten svenskekongens birkarler skatteinnkreving i området, noe som kan tyde på at de kjente til at deres egne trafikkerte mot kysten. Dette var også på en tid der hvertfall store deler av dagens Finland var underlagt svensk herredømme.

Når jeg er på tur gjennom Tornedalen, passer jeg på å legge inn noen kortere eller lengre stopp på aktuelle steder, enten det høver seg godt eller ikke. Det er antakelig nysgjerrigheten på hva som skjuler seg av mennesker, kultur og historie i det vakre landskapet, og min bevissthet og interesse rundt egen bakgrunn, som er hovedgrunnen til det.

For et par somre siden, for eksempel, så bestemte jeg meg om å gjøre et stopp i Matarenki. Tilfeldigheten ville ha det til at vi havnet midt oppi Matarenki Marknad. Der var det førsta liv og røre; det var levende musikk, det var salgsboder, det var ringdans i gatene og smekkfullt av glade mennesker i alle aldre. Jeg så til og med en rekke kjentfolk – trodde jeg – men etter nærmere ettersyn viste de seg å være villt fremmede. Det som kanskje forsterket denne galskapen var at jeg selv ble forvekslet med en lokal innebygger, av en lokal innebygger, og vedkommende som tok feil beskrev meg og min fremmede «bror» som prikk like. «Ja, ja. Det er kanskje ikke så forferdelig rart», tenkte jeg, «det har tross alt vært trafikk mellom områdene i og rundt Tornedalen og Nord-Norge i uminnelige tider».

I tillegg til de forannevnte kvenske bosettingene på 1500-tallet, finnes det også andre spor etter trafikk og kontakt langs den samme ruta som kan være eldre enn som så. Man kan blant annet lese at folk fra Tornedalen har brukt Lyngenfjorden til sommerfiske i gammel tid, altså har man pendlet på sommertid og reist tilbake med fangsten, men når og hvor lenge dette kan ha pågått er ikke godt å si. Videre kan man lese at handelsmenn fra Tornedalen var sentrale på markedene i for eksempel Bossekop og Skibotn, der førstnevnte kan være så gammel som fra slutten av 1400-tallet, og sistenevnte fra 1600-tallet. Så, på samme måte som vi i dag hvalfarter for å handle på IKEA, har altså folk fartet omtrent etter den samme reiseruta, for flere hundre år siden, for å delta på markedshandel, eller datidens «IKEA» om man vil.

Skal man kaste blikket enda lengre bakover i tid, kan man kanskje spørre seg om hvorfor stedsnavnet Kvænangen heter akkurat det det gjør. Har det noe med kvæner å gjøre? Jeg har blitt fortalt at alle navn som slutter på -anger/-angen er av det gammelnorske ordet for ‘fjord’, og at dette er et ord som gikk ut av bruk på 1200-tallet, altså er det grunn til å tro at disse navnene er eldre enn det. Det er også gjort funn av gjenstander i Nord-Troms helt tilbake til middelalderen som fagfolk mener er av «kvensk/finsk opprinnelse», for eksempel ble det funnet en øks i Manndalen på 60-tallet med denne merknaden, som ble anslått å være 600-800 år gammel.

Tilbake til reisen ned gjennom Tornedalen. Hvis man for eksempel har interesse for stedsnavn, vil en kunne se flere navn på turen og trekke linjer til lignende navn som finnes i Nord-Norge, og som trolig det kvenske språket har etterlatt seg i form av stedsnavn og slektsnavn. I Nordreisa finnes for eksempel Aavajoki, Aavasuanto og Aavavankka, mens i Ylitornio (Över Torneå) finnes stedet Aavasaksa. Ordet aava kan bety ‘åpen’. Mellom Ylitornio og Karungi kan man på finsk side ta av til et sted som heter Palovaara. I Norge finner man slektsnavn som Ballovarre eller Ballovara. Det finnes også flere titalls stedsnavn i Nord-Troms som innehar ordet palo, som betyr ‘brann’, og som ofte viser til et sted som har brent en gang i tiden. Ordet ‘vaara’ finnes i langt flere stedsnavn i Norge, og det betyr ‘fjell’. Eksemplene er selvsagt mange flere!

Man trenger heller ikke mye kunnskap i kvensk, finsk eller meänkieli, for å kunne gjøre noen gode kjøp og få noen himmelrike smaksopplevelser av kortreist og fersk smak langs veien. Legg bare merke til de små, hjemmesnekrede skiltene som tornedalingene har plassert i veisiden; Det står kanskje «lohi» (laks), eller enda bedre; «savulohi» (røykalaks), eller «poro» (rein) – og da er det en aldri så liten fordel å forstå eller eventuelt kunne sjekke opp hva ordene betyr.

Dagens lille oppfordring til alle som skal gjennom Tornedalen er derfor: Gløtt litt på egen slektshistorie, legge inn litt ekstra tid og gjøre noen ekstra stopp – det kan gjøre både reisen og deg som person atskillig rikere. Og er du heldig så treffer du kanskje «blink» på første forsøk! Og da får man så mye mer enn «bare» IKEA og camping.