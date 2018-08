pluss

I dag skal prisen deles ut på Skolekonferansen, arrangert av Finans Norge. Det er Ungt Entreprenørskap Troms som har nominert Sparebanken Nord-Norge til prisen etter banken i løpet av skoleåret 2017/18 har holdt kurs for i alt 1.913 ungdomsskoleelever om økonomi og karrierevalg - inkludert 97,2 prosent av alle 9. trinnselevene i fylket.

Hvis man plusser på 1.422 videregående elever som også har lært "å være sjef i eget liv", så har man en begrunnelse for hvorfor Ungt Entreprenørskap Troms har nominert banken til prisen, som går til den finansbedriften som har best gjennomføring av Ungt Entreprenørskaps programmer «Økonomi og karrierevalg» og «Sjef i eget liv».

- Å gi opplæring om noe så viktig som økonomi, karrierevalg og privatøkonomi til så mange elever som SNN har gjort det siste året er i seg selv en bragd. Når du legger til arbeidet som kreves når dette skal leveres til elever over hele Troms fylke, så oser det dedikasjon. Vi er utrolig takknemlige for det gode samarbeidet og gleder oss over at dette har ført til en nominasjon for gjennomføringen, sier Liv Brandvoll, leder i UE Troms, i en pressemelding.

Banksjef Lars Nymo Trulsen i SNN sier i samme pressemelding følgende om samarbeidet med Ungt Entreprenørskap:

- Det er utrolig givende å være ute blant fremtiden i Nord-Norge og høre på deres drømmer og ambisjoner, samtidig som vi får bidra med det vi har av erfaring. Det er en skikkelig vinn-vinn-situasjon, sier Trulsen.