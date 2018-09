Fem familievennlige sykkelturer i fjellet

pluss

- En sykkeltur i naturen passer utmerket for store og små, sier Mette Habberstad, kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening (DNT).

– Å dele gode naturopplevelser gir hele familien en felles opplevelse. Å slite litt sammen, nå et felles mål og samtidig få flott natur tett på gir dere en skikkelig god lagånd.

Det kan også være lettere å motivere barn og ungdom til sykling enn fottur.

– Sykkel er supert, fordi både små og store kommer fram ved egen hjelp. Det går tross alt raskere å rulle nedover bakkene enn å gå ned.

Habberstad sier det finnes en rekke fine turer i norsk fjellnatur som ikke tar mer enn en dag eller to, og som er lett tilgjengelige for de fleste. Hun trekker fram fem ruter som passer for alle som kan sykle.

Klassikeren

Rallarvegen mellom Haugastøl og Myrdal er den mest populære sykkelturen i Norge, ifølge DNT.

– Dette er en klassiker, og det er det en grunn til. Den er lett tilgjengelig med tog, og man kan leie sykkel når man kommer fram, sier Habberstad.

Det enkleste er å starte fra Finse, men man kan også begynne fra Haugastøl, Ustaoset eller Geilo, som alle finnes langs Bergensbanen.

Starter man fra Haugastøl, bør man beregne tre dager på turen, fra Finse to dager.

Både på Finse og Haugastøl kan man leie sykler. Leien inkluderer returfrakt av sykkelen.

– Rallarvegen er lettsyklet, det er noe oppover i starten, mens så går det nedover. Og veien ned er spektakulær. Her er det nydelig utsikt, fossefall og kulturhistorie. Veien er bygget med hardt slit av dem som lagde Bergensbanen. Her kan man lirke inn litt historie til ungene underveis.

Det anslås at mer enn 20.000 sykler ruta hvert år.

Lett fjelltur

Her tar man utgangspunkt i Grønbua i Veodalen som ligger øst i Jotunheimen, på 1300 meters høyde. I flatt terreng kan man sykle inn til Glitterheim, en distanse på 7,5 kilometer.

– Dette er en svært lettsyklet tur med flott utsikt til topper på over 2000 meter, sier Habberstad.

Hun anbefaler å ta et opphold på Glitterheim og legge inn en fottur til Glittertind.

– Der er det ofte snø, og ikke sjelden kan man ake store deler av veien ned igjen.

For å komme til startpunktet tar man av fra Randsverk sør for Vågå i Oppland, og kjører bil 24 kilometer vestover på grusvei til parkeringsplassen ved Grønbua.

Litt lengre

En litt lengre tur finner man i Telemark. Utgangspunktet her er Rjukan, hvor man kan få en flying start ved å ta taubanen Krossobanen opp på fjellet. Den tar med passasjerene, og fem til seks sykler om gangen, opp til 886 meter og kjører fra klokka 8 til 20 ut september. Barn fra 4 til 15 år koster 50 kroner én vei, voksne 100 kroner og sykkel 80 kroner.

– Her starter man på historisk grunn, sier Habberstad, og anbefaler å legge inn et besøk på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork.

– Tar man taubanen, vinner man mange høydemeter. Løypa innover er småkupert og passer best for motiverte barn.

Første etappe går til Kalhovd turisthytte, her er grusen ganske grov en del steder, så kraftige dekk er å anbefale.

– Hardangervidda er veldig populær blant utenlandske turister. Andre land har ofte fjell, men slike vidder er mer uvanlig. Denne turen er en fin start for å bli kjent med området.

Neste dag følger man skiltet rute med fine utforkjøringer ned Breisetdalen og Gausetdalen. Ved Tinnsjøen tar man riksveien til Rjukan. Det siste stykket er lettsyklet, men med noe trafikk.

Turen er totalt på rett under ni mil.

Peer Gynt-ruta

I Gålå og Skei-området vest for Fåvang og Ringebu i Gudbrandsdalen er det lettkupert terreng som ligger på 800 til 1000 meters høyde. Turen er en del av det som kalles Peer Gynt-veien.

– Dette er en morsom tur, man er høyt oppe og kan se helt til Rondane og Jotunheimen, sier Habberstad.

Her kan man for eksempel starte på Gålå og ta en runde på kjerreveier og grus via Toftesetra-Fagerhøi-Vendalsvannet-Grevssjødalen-Toftesetra-Gålå. Løypa er småkupert og rundt 3,5 mil lang. Er det i lengste laget, kan man kutte av 1,5 mil ved å starte på Toftesetra.

– Underveis er det mange flotte teltmuligheter hvis man vil dele opp turen, og det er svært gode fiskemuligheter.

Voksne må huske fiskekort, mens barn og ungdom under 16 år ikke trenger det.

– Det er for øvrig veldig gode stisyklingsmuligheter i området, hvis ungene har lyst til å prøve det.

Atkomst er via E6 som man tar av fra ved Hundorp eller Vinstra. Parkeringen er ved Gålå handel ved Gålåvannet.

Rallartur i nord

Langs Ofotbanen mellom Narvik og grensen til Sverige går det også en rallarvei. Den gamle anleggsveien er 1,3 mil lang, starter på 500 meter og ender på havnivå.

– Her er det røff natur, og Narvik har også en gondolbane som kan ta deg opp på fjellet. Omgivelsene gir store kontraster med både fjell og hav, sier Habberstad.

Sykler er i utgangspunktet ikke tillatt på toget, men Habberstad sier at det ofte kan løse seg hvis man tar kontakt med NSB. Eventuelt tar man bil eller buss fra Narvik til Bjørnfjell for så å sykle. Turen kan forlenges fra Katterat stasjon til Hunddalshytta, på en 12 kilometers grusvei.