Blir neppe å bygge opp de nedbrente gapahukene nå

pluss

Det er Kultur og Næring i Indre Kåfjord, KNIK, som har stått for byggingen og som eier de to gapahukene i Kåfjorddalen som med få dagers mellomrom har brent ned til grunnen.

Levin Mikkelsen, leder i KNIK, sier til Framtid i Nord at det var tungt å få beskjeden om at nok en dugnadsbygd gapahuk er borte.

- Det er sørgelige saker. Vi er veldig skuffet nå. Det er lagt ned så mye dugnadsinnsats og vi har også fått offentlige midler for å bygge disse gapahukene. Akkurat nå føles det litt bortkastet, sier Mikkelsen.

Kjempeinnsats

Mikkelsen er klar på at politiet nå må få lov å gjøre en jobb med å prøve og finne ut hva som har skjedd - og hvem som står bak.

- Ja, det er bare å håpe på en oppklaring. For dette kan ikke fortsette. Vi har opplevd utallige slike negative saker de siste 15 årene og det blir en nedtur hver gang, sier Mikkelsen.

Den siste gapahuken var to år gammel.

- Ja, vi bygde den for to år siden. Men senest i sommer ble det gjort en kjempeinnsats der oppe med å sette opp en levegg av stein, nye benker og et gjerde og en port for å holde sauene borte. , sier Mikkelsen.

Vil avvente

Etter at gapahuken ved Holmen brant opp forrige helg ble det igangsatt en kronerulling på nett for å samle inn penger til å bygge den opp igjen. Det setter Mikkelsen pris på.

- Ja, vi var i gang med å planlegge oppbyggingen av den gapahuken og kommunen har også lovd et tilskudd. Men når vi fikk denne også og da blir det dobbelt opp. Da har vi funnet ut at vi nok må avvente litt. Det blir nok neppe gjort noe i vinter. I stedet må vi se hva politiet kommer fram til først. Og jeg håper de vil legge ned ressurser for å finne ut av dette, slik at vi kan få fred og ro i bygda. Det kan ikke fortsette sånn, gjentar Mikkelsen.

Han viser til at de to byggverkene ikke var forsikret.

- Nei, man forventer jo ikke at gapahuker skal brenne ned, sier Levin Mikkelsen.