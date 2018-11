Står i fare for å havne på Robek-lista

pluss

I et brev skriver kommuneldirektør Jan-Peder Andreassen og seniorrådgiver Marianne Winther Riise at Fylkesmannen vurderer kommunens økonomiske situasjonen som meget krevende.

De viser til Kåfjords underskudd på nesten 4,5 millioner kroner fra 2016. Kommuneloven sier at en kommune har to år på å dekke inn underskudd dersom man skal unngå innmelding i Robek.

Situasjonen er forverret

I 2017 klarte kommunen å dekke inn like over 4 millioner av underskuddet, men fortsatt gjenstår 439.000 som må dekkes inn i år.

Framtid i Nord skrev forrige måned om at Kåfjord per 31. august hadde et merforbruk på nesten 11,4 millioner kroner i oppvekstetaten og omsorgsetaten.

– Fylkesmannen registrer med bekymring at den økonomiske situasjonen er forverret fra rapporteringen i april, heter det i brevet.

Kåfjord kommune har tidligere vært på Robek-lista fra 2001 fram til 2005.

– Bekymringsfullt

Merforbruket har kommunestyret vedtatt skal dekkes inn med midler fra blant annet disposisjonsfondet, tildelte midler fra Havbruksfondet og utbyttepenger.

– Etter Fylkesmannens syn er det svært bekymringsfullt at kommunen må nytte alle sine buffere for å balansere årets budsjett. Dette setter kommunen i en svært sårbar situasjonen fremover.

Fylkesmannen skriver at aktivitetsnivået må tilpasses inntektene i tiden framover for å unngå driftsunderskudd, og understreker at den situasjonen kommunen står i er meget krevende.

– Fokus på iverksetting og oppfølging av tiltak som kan skape et økonomisk handlingsrom er en forutsetning for en bærekraftig kommuneøkonomi framover, avsluttes brevet med.

Rådmannen: – Ikke komfortabelt

Rådmann Einar Pedersen sier målet er at de skal klare å dekke inn underskuddet fra 2016 i år, og dermed unngå Robek-innmelding.

Etter oktobers regnskapsresultat tyder det på at de skal komme ut med et positivt resultat.

– Men den økonomiske situasjonen er slett ikke komfortabel, så det krever tett oppfølging, sier han.

Pedersen har presistert, både overfor administrasjonen og politiske organer, viktigheten av å ha et handlingsrom for å dekke svingninger.

– Kåfjord kommune bør ha et disposisjonsfond på mellom 6 og 10 millioner - som et minimum.

Hvor mye er det på disposisjonsfondet i dag?

– Så godt som ingenting. Dette gjør oss veldig sårbar i forhold til økonomiske svingninger, om det skulle oppstå uforutsette utgifter eller andre behov som må dekkes.

Stramt budsjett

Budsjettarbeidet for 2019 er godt i gang og skal opp i formannskapet om kort tid.

– Målet er at vi skal vedta et realistisk budsjett der alle utgifter er dekt, og at vi har et netto driftsresultat på anbefalt nivå, som er 1,75 prosent, sier rådmannen.

Han understreker at det blir et stramt budsjett uten mye rom.

– Det ble vedtatt en økonomiplan i fjor, og de rammene må vi forsøke å holde oss innenfor. Om vi greier det gjenstår å se, men alle utgifter må hvert fall være dekt på en god måte.

Rådmannen opplever at politikerne har en realistisk holdning til situasjonen.

– De er opptatt av utgiftssida, men også av hvordan vi kan ha blikket på inntektsmuligheter utenom faste rammeoverføringer, sier han.

– Det foregår gode og konstruktive debatter i de forskjellige utvalgene.

Ordfører: – Tar signalene på alvor

Ordfører Svein Oddvar Leiros sier de tar signalene som kommer fra fylkesmannen på alvor.

– Det politiske miljøet i kommunen tar saken på det høyeste alvor, men vi ser lyst på det, og vi skal fortsatt kunne gi en god og trygg tjeneste til innbyggerne i Kåfjord, sier han.

– Nå skal vi lande et ansvarlig budsjett for 2019 og en god økonomiplan for de neste årene, så det jobbes godt.

– Vi har vært, og er klar over, at det er anstrengt. Vi har en stro drift som vi er nødt til å få kontroll på, men det ser litt bedre ut enn det gjorde før budsjettreguleringen. Den gjorde vi for å være føre var, og det er det som gjør at vi kommer bedre ut.

Leiros sier at det likevel er beklagelig at de måtte bruke opp alle reservene for å komme i balanse.

– Men der og da så man ingen annen utvei.

Ikke rom for investeringer

Ordføreren understreker at det ikke vil være rom for store investeringer i 2019, og at det blir viktig å holde kontroll på investeringene som er gjort.

– Det blir ikke investeringsstopp, men vi skal jobbe med kapitalbudsjettet slik at vi kan gjøre de investeringene som er høyst nødvendig, sier han.

– Man skal ikke spare seg til fant. Det er viktig å kunne gjøre nødvendige investeringer for å ha en god tjeneste.

Han håper også de skal klare å legge av midler, slik at de kan begynne å fylle opp disposisjonsfondet igjen.

Når det gjelder underskuddet fra 2016, er han positiv til at de skal klare å dekke det inn i år, og unngå Robek-lista.

– Det er det vi styrer etter, og nå ser det ut til at vi har såpass kontroll at vi skal klare å dekke inn det vi mangler. Jeg ser ikke for meg Robek helt enda, selv om det er det som har ligget i kortene.