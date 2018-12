Postens julevettregler

pluss

Julen er en travel tid for oss alle. Ikke bare skal vi bake julekaker, vaske huset, sette opp julepynt, men vi skal også sende gaver til venner og familie rundt omkring i landet.

Å sende gaver er ikke alltid så enkelt, vi må passe på at de er godt innpakket, at de sendes i god tid og at de blir sendt til riktig adresse. Her er noen tips fra posten som vil gjøre førjulstiden mye enklere for deg.

Postes syv julevettregler:

Planlegg julen og meld fra hvor du bor. Gamle adresselister kan føre til forsinket post. Husk å oppdatere din egen og sjekke andres adresser på posten.no.

Bruk god emballasje – det er ingen skam å pakke skikkelig. Unngå at innholdet kan falle ut og bruk fyllstoff for å unngå skader. Legg gjerne en adresselapp i pakken også.

Ta hensyn til sendefristene. Send juleposten før 16. desember. Til utlandet er det egne frister - sjekk på posten.no.

Spar på kreftene og unngå julekø: Kjøp digitale frimerker og send fra din egen postkasse. Betal på nett, skriv koden på juleposten. Postbudet henter.

Last ned Postens sporingsapp og vis hentekode. Følg pakker på vei til deg og få varsel når de kan hentes.

Dropp kart og kompass. Du kan heller bestille hjemlevering.

Lytt til erfarne postfolk, hent pakken din så raskt som mulig. Hjelp hentestedet ditt og hent pakkene etter hvert. Tips: Du kan ofte spare deg for kø midt på dagen.