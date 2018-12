Etter 44 år i Vegvesenet ble storfjordingen takket av i helgen

pluss

Denne helgen blir Hålogalandsbrua ved Narvik offisielt åpnet. Samtidig benytter Statens vegvesen anledningen til å takke av regionveisjef Torbjørn Naimak - som nå er på tur inn i pensjonistenes rekker.

For selv om Naimak skal jobbe ut kommende uke, så var det tid for avskjed denne helgen for storfjordingen - som har vært regionveisjef i 15 av de 44 årene han har vært i Vegvesenet.

- En bauta

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sparte ikke på konfekten i forbindelse med hedringen av den avtroppende regionveisjefen, som avløses av Turid Stubø Johnsen.

- Torbjørn Naimak har vært en bauta gjennom sine 44 år i Statens vegvesen. Engasjert, faglig sterk, løsningsorientert og aktiv. Få har satt slike fotspor etter seg – både faglig og mer fysisk ute der vegene bygges, sa Gustavsen, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Naimak er utdannet sivilingeniør fra NTH - nå NTNU. Han startet sin Vegvesen-karriere i 1974, som avdelingsingeniør. Han ble med tiden sjef for ulike veianlegg rundt om i landsdelen, før han ble leder og veisjef i Troms. Han ble også den første regionveisjefen i Nord-Norge, etter at de nye veiregionene ble opprettet i 2003 - en omorganisering han selv var prosjektleder for.

Systematisk faglig arbeid

Selv trakk han ifølge pressemeldingen fram samfunnsbygging som hovedoppgaven i hans tid i etaten. Naimak velger å trekke fram nedgangen i dødsulykkesstatistikken som det viktigste framskrittet i årene siden midten av 70-tallet.

– Da jeg begynte i 1974, ble 60 personer drept i trafikken i Nord-Norge. Da jeg overtok som regionvegsjef i 2003 var det 30, mens 11 har mistet livet i 2018. Det er selvfølgelig 11 for mange, men utviklingen viser at vi har lykkes gjennom et systematisk faglig arbeid og bredt samarbeid, sier Torbjørn Naimak.