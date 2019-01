Ønsker folkemøte om kirkeendringene

pluss

Planene for endringene inne i den 40 år gamle kirka har fått mange arnøyværinger til å reagere. Skjervøy menighet har planer om å sette opp en altertavle i kirken og samtidig male deler av det trehvite interiøret i hvitt og blått.

Maleplanene er spesielt kontroversielle og i fredagens Framtid i Nord tok Rolf Egil Larsen fra Arnøyhamn til orde for at planene måtte legges på is. I etterkant har Larsen vært i kontakt med arkitektene som sto bak Arnøy kirke - arkitektfirmaet Harry Gangvik. Larsen sier at de ikke ønsker at kirken skal males innvendig.

- De er av den oppfatning at koret i kirken ikke bør males på den måte som er foreslått. De påpeker at Arnøy kirke er en trekirke og at arkitektfirmaet var bevisst på at hele kirkerommet, inklusive koret, burde være i ubehandlet treverk, sier Larsen.

Et nytt kors

Han påpeker også at det ikke bare er maleplanene som er kontroversielle.

- Øverst i koret skal det monteres et såkalt "andreaskors" (Se illustrasjon). Det vil i så fall være en konstruksjonsforandring av kirkeskipet som etter min mening krever kommunal byggesaksbehandling, sier Larsen.

Folkemøte

Larsen har også reagert på prosessen, som han mener har vært dårlig med tanke på involvering av brukerne av kirka på Arnøya.

- Nå begynner saken å få såpass dimensjoner at det er påkrevd med et folkemøte, sier Larsen, som har tatt kontakt med både biskopen i Nord-Hålogaland og Riksantikvaren.

Lederen i menighetsrådet, Helge Andersen, understreket overfor Framtid i Nord fredag at beslutningen om å male koret i kirken ikke er tatt, men at både han personlig og flertallet i menighetsrådet ønsker at det skal males.