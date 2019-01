Gjennomførte med brudd i armen

pluss

Han deltok i løpet Arctic Cat Cup, som er Europas største og eldste løp innenfor grenen. I løpet av stevnet kjørte debutanten tre løp.

Vangen gjennomførte på en niendeplass av femten kjørere i finalen for ungdom 14-16 år søndag, der alt ikke gikk som planlagt.

– I finalen kom jeg på niende plass, men i første runden knakk jeg hånda. Fikk et brudd i håndleddet, men jeg kjørte løpet ferdig.

Christer forteller at han hadde litt god fart på ett hopp, og landet litt hardt. Han lå på fjerdeplass i finalen før uhellet.

– Bruddet er et resultat av at man ladder litt hardt, man vil jo frem i teten. Det var mye svuller og humper, og han traff jo litt uheldig på et av de hoppene, forteller faren Chris Hugo Vangen.

– Det gjorde litt vondt, men jeg gjennomførte uansett, sier debutanten.

– Ja, det hører med, kommenterer faren.

Klokken ti tirsdagsmorgen dro de på legekontoret og fikk beskjeden at det var brudd i hånda.

– Han hadde litt verk, men vi brukte mandagen som hviledag. Vi kom hjem fra Østersund mandagsmorgen klokken syv forteller faren.

Første løpet noensinne

Dette var første løpet han har kjørt, forteller debutanten.

– Det var gøy å konkurrere.

– Ja, det var rett i ilddåpen for å si det sånn, skyter faren inn.

Debutanten sier han var nervøs før første løpet på lørdagen, men etter start tenkte han ikke så mye på det.

– Jeg ville bare være først i mål.

Lørdagen fikk han fjerde- og førsteplass i løpene før finalen.

Tekniske problemer underveis

Både i kvalifiseringsrunden og i finalen var det problemer med skuteren.

– I den første kvalifiseringsrunden gikk maskinen litt rått, den fikk for mye bensin inn i motoren.

Faren skyter inn at det var mildt, så de måtte "dyse ned".

– Jeg fikk låne av naboen, da vi ikke hadde med selv, forteller debutanten.

Etter uhellet i finalen, forteller debutanten at han også ble truffet i siden, og ett deksel løsnet som etter noen runder gjorde at de ble kondens i maskinen.

– Det gjorde jo at den gikk litt dårligere.

Faren påpeker at han måtte velge startplass sist i finalen, slik at han ble stående ytterst i forhold til første sving.

– Likevel var han på fjerdeplass etter svingen, sier faren.

Christer forteller at han ikke begynte med treningsløp før forrige sesong, og faren forteller at han holdt litt igjen på sønnens debut.

– Jeg har holdt på med dette før, og han har ønsket å begynne før i fjor. Han har kjørt treninger, men ikke konkurranse før nå i helgen.

Faren Chris Hugo Vangen er tidligere norgesmester i scootercross, og har både kjørt i EM, VM, og prøvd seg i USA.

– Dette var et stort mesterskap Christer deltok i. Å debutere i det gir litt ekstra moment, og det er mye som skjer. Mange kjørere og mye publikum. Det er god erfaring for han.

Ser mot USA

På spørsmål om han har noen tanker om fremtiden, sier debutanten at han håper å fortsette med scootercross.

– Jeg synes jo det er veldig artig å holde på med det her. Jeg kjører mye skuter på fritiden.

Han har som mål å komme seg til USA, for der er det mer tilrettelagt for scootercross.

Faren Chris Hugo Vangen er fornøyd med resultatet til sønnens debut-løp.

– Resultatet er bra. Vi er godt fornøyd i forhold til at det er en debut. Det er spennende og mye nerver. Mye å lære og erfaringer å ta med seg.

Videre fortsetter han med å fortelle at det var rett det han gjorde i finalen.

– Han satsa jo, det er bra. Han prøvde å komme seg opp fra fjerdeplassen. Men selvfølgelig, uhell skjer. Heldigvis så gror det.

– Det er litt å gå på da, han må få litt erfaring, påpeker faren.

Faren har ikke tenkt så mye på om hvordan det er å ha en sønn som følger i hans fotspor, men sier så lenge man har driven og lysten til å strekke seg etter målene sine, er det mulig å gjøre det bra.

– Det tror jeg han har, og han har jo lyst å holde på med det her. Da er det ingen problemer å bruke tid og penger på dette.