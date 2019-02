For kun et år siden meldte Marita seg inn i partiet. Nå er hun partiets nye frontfigur

pluss

Senterpartiet har vært et maktparti i Storfjord i mange år. I perioden 2003–2011 satt Hanne Braathen som ordfører og i inneværende periode er samme Braathen varaordfører. Men nå er det duket for et lite generasjonsskifte i lokalpartiet. Marita Takvannsbukt ble nemlig valgt til toppkandidat i nominasjonsmøtet i midten av februar.