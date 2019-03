– Dette er en intern sak

pluss

Framtid i Nord skrev fredag om at ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) ikke liker Visit Lyngenfjord AS sine planer om å satse på toppturturisme i Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen, eller at selskapet har engasjert Espen Nordahl i et prosjekt. Ordføreren krevet et ekstraordinært eiermøte.