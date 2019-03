LO krever mer av overskuddskaka etter magre år

pluss

I 2018 ble partene enige om at norske arbeidstakere skulle få 2,8 prosent mer i lønn. Likevel ble det ikke særlig mer å rutte med for folk flest. Vinterens strømprissjokk førte nemlig til at prisveksten ble omtrent like stor som lønnstillegget, og dermed sto kjøpekraften stille.