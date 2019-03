Kjøpte bolig til 12,9 mill. som var full av skjeggkre – nå har partene inngått forlik

pluss

Bare én måned etter at Tone Prøsch-Bilde fra Nordreisa og ektemannen Hans Prøsch tok over sitt drømmehus til 12,9 millioner kroner, oppdaget de at huset var fullt av skjeggkre. De saksøkte selgerne, men rett før saken skulle opp for Nord-Troms tingrett, inngikk partene forlik.