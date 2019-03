Skoleelev kjøpte hasj av en voksen

pluss

Tirsdag denne uken skal det bli holdt foreldremøte til alle foresatte ved Storslett skole, på bakgrunn av at en forelder rapporterte til skolen at deres barn hadde brukt hasj. Rektor ved Storslett skole, Siri Ytterstad, understreker at det ikke er avdekket noen form for bruk eller besittelse av hasj på skolen.