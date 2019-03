– Leter med lys og lykt etter en løsning

pluss

Roy-Iver Isaksen på Spildra i Kvænangen, fortalte nylig til Framtid i Nord at han og andre øyboere i Ytre Kvænangen føler seg glemt i saken om postlevering.

– Det er ikke kommet noe ordentlig svar, ingenting konkret på om de skal gjøre noe, og eventuelt hva. Det er sendt mailer rundt til flere, og vi har vært i kontakt med departementet. Alt vi får tilbake er runde svar. Det er ingen som har kommet og sagt at dette skal vi hjelpe dere med, sa han.

– Skuffet over staten

Ordfører i kommunen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap) forteller til avisen at saken er svært beklagelig.

– Jeg er utrolig skuffet over at statsråden og regjeringen tar så lett på dette her. Det er altfor lettvint at staten avslutter sine forpliktelser, for så å lempe det over på kommune og fylkeskommune. Det er jeg sterkt kritisk til, sier han, og føyer til:

– Men vi er her for våre innbyggere, og de skal vi selvfølgelig ivareta så godt vi kan.

Leter etter løsninger

Mevik sier kommunen nå leter med lys og lykt på hvordan utfordringen kan løses. Foreløpige svar fra Posten vært negative.

– Jeg har hatt et møte med Posten i Tromsø, og de holder fast ved at de ikke kommer til å gjøre noen endringer med mindre de får beskjed om å gjøre det. Samtidig har jeg dialog med fylkeskommunen, og jeg har stor tro på at vi, sammen med fylkeskommunen vil bidra til å finne en løsning dersom det går så galt at posten avslutter sin posttjeneste i Ytre Kvænangen, sier han.

– Hva kan denne løsningen gå ut på?

– Det har jeg ikke det konkrete innholdet på nå. Men vi skal sørge for løsninger.

Pilotkommune?

Mevik røper imidlertid at han har et mulig ess i ermet. På grunn av denne saken har han blitt kontaktet av forskere i et sentralt forskningsmiljø i Norge.

– Vi jobber nå for å se på om Kvænangen kan bli en pilotkommune for å tenke nye løsninger, for hvordan opprettholde viktige funksjoner i samfunnet. Dette er ikke et fiks-ferdig prosjekt, som vil hjelpe på post-saken i morgen, men vil kanskje kunne hjelpe oss i fremtiden, sier han.