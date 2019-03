Går for å være tryggest i landet

pluss

Stort areal og spredt befolkning til tross, det er rimelig trygt å bo i regionen.

Nord-Troms lensmannsdistriktet er blant de få politidistriktene som har oppnådd måltallet på to politifolk per 1000. innbygger. Til sammen 32 politibetjenter jobber i regionen, inkludert to i UP og to i reinpolitiet. Det er også fem sivile ansatt i distriktet.

– Ressursmessig er det bedre enn det noen gang. Vi har aldri hatt flere politifolk i Nord-Troms enn nå, sier regionlensmannen.

Flere narkosaker i Nord-Troms – Dette er et bevis på politiets innsats, sier regionlensmannen.

«Tryggest i landet» er visjonen politiet i regionen jobber ut fra.

– Målet er at innbyggerne skal føle de bor på det tryggeste stedet i landet.

Politiet har gode tall å vise til i 2018. Oppklaringsprosenten er på 68,4 prosent - høyere enn på både fylkesbasis (67,9) og landsbasis (52,3).

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er i Nord-Troms på 75 dager. I fylket er den på 87 dager, mens på landsbasis er den på 101 dager.