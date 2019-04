pluss

Siden i august i fjor at JB Elektro arbeidet med å skifte ut alle gatelyktene på de kommunale veiene i Nordreisa. Nå har kommunen tatt de helt nye intelligente LED-lysene i bruk.

– Veldig viktig prosjekt

Tore Nilsen, daglig leder i JB Elektro, er svært fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Etter å ha vunnet anbudet i fjor vår, startet de opp med forarbeidet og planleggingen i august. I oktober samme år startet det fysiske gjennomføringen og i mars 2019 kunne de endelig overlevere det ferdige resultatet til Nordreisa kommune.

– For oss har dette vært et veldig stort og viktig prosjekt å optimalisere veilysene. Bedriften vår har både investert i nytt utstyr og fornyet oss for å kunne gjennomføre et slikt arbeid.

JB Elekto har til sammen byttet ut rundt 1100 armaturer.

Holdt alle frister

En av utfordringene var det store geografiske området å arbeide på.

– Vi har jo arbeidet over et stort geografisk område, så det var litt logistikk måte komme på plass for vår del før vi gikk i gang. Vi har jo arbeidet fra helt øverst i Reisadalen til ut mot Hamneidet og fra Oksfjord til Rotsund, men vi har holdt de fristene vi skulle og alt har gått etter planen. Nå er hovedprosjektet helt ferdigstilt og overlevert til kommunen.

«Intelligent» og effektivt

Nilsen forteller at de nye veilysene er svær effektive og kan styres kun av en person. Nytt er det også at hvert lys har egen adresse og dermed kan individuelt justeres til ønsket lysstyrke, uansett tid på døgnet. Dette ble testet ut under Earth Hour forrige lørdag.

– Det er et intelligent system, som har en tydelig miljøprofil med lavere strøm forbruk over tid. Man vi fikk testet ut dette allerede på lørdag, under Earth Hour, hvor alle lysene ble programmert flere dager i forveien til å slås av i én time på kvelden. Dette funket helt fint. Jeg synes det er bra at kommunene gjør slike investeringer som dette for framtida.

Lavere strømforbruk

Dag Funderud, leder for drift og utvikling i Nordreisa, sa i forbindelse med oppstarten at tiltaket vil føre til en betydelig reduksjon i strømforbruket.

– LED-lys bruker kun en brøkdel av det vanlige pærer gjør. Med de nye målerne skal vi også betale eksakt for de vi bruker, og ikke for et stipulert antall timer, slik som før. Kostnadsbesparelsene vil derfor være betydelige.

Ønsker flere prosjekter

Nilsen sier at de ønsker å kunne ta flere slike veilysprosjekter også framtiden, selv om de ikke har noen konkrete planer ennå.

– Det kommer nok flere etterhvert. Vi vil nok regne på slike prosjekt å jobbe med framover. Det er veldig interessant for oss, avslutter Nilsen.

Fornøyd ordfører

Øvyind Evanger, ordfører i Nordreisa kommune, er svært fornøyd med arbeidet utført av JB Elektro.

– Vi er svært fornøyd og alt har gått etter planen, utenom at Phillips var litt for sein med å levere lysene i tide – men dette er ikke noe JB Elektro kunne gjøre noe med. Vi er glad for å kunne bruke en lokal leverandør som JB Elektro, og at disse er konkurransedyktige på markedet.

Selv om LED-veilysene har vært i drift i kort tid, ser man allerede positive effekter.

– Allerede kan vi se at man sparer opptil 5 % i energikostnader, avslutter Evanger.

Erfaringstall viser, ifølge kommunen, at man kan få rundt 70 prosent reduksjon i strømforbruket, og dermed også reduserte kostnader.