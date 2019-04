Ulrikke mistet lillebroren i snøskred mandag. Nå ber hun Norwegian og reisende om å være mer medmenneskelige

pluss

– Jeg gråt hele tiden fra jeg kom inn på Gardermoen, gjennom sikkerhetskontrollen, ved gaten, på flyet og da jeg landet i Tromsø. Ikke et eneste menneske, hverken ansatte eller passasjerer, snakket til meg eller spurte hvordan det gikk til tross for at jeg var helt knust, noe jeg syns er fryktelig trist, sier Bjørkeng til Folkebladet.