Slik beskytter du deg mot ID-tyveri

pluss

Se det for deg: Du har satt inn arvepengene fra mormor på en sparekonto. Her står de uforstyrret i måneder og år, til du en dag trenger ekstra påfyll for noen utestående regninger. Du logger deg inn i nettbanken og oppdager at nesten hele beløpet er borte vekk. Det var dette som skjedde med Stine Victoria Meidell i 2016, da hun bodde og jobbet i Danmark.