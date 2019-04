Slik drev oljelobbyen en målrettet Facebook-kampanje før LoVeSe-avstemningen på Ap-landsmøtet

Det ble lørdag klart Ap ikke går inn for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), og at de dermed går bort fra kompromisset i 2017. I forkant av dommen jobbet Norsk olje og gass aktivt i sosiale medier for sitt syn.