Fantastiske forhold for isfiske i Reisadalen

Det var Nordreisa Scooter- og båtforening som inviterte medlemmene til isfiskekonkurranse. 143 stykker deltok i konkurransen, og i tillegg var det både barn og andre som var med for turen sin skyld.

– At det var godt over 200 stykker er jeg ikke i tvil om. Oppmøte er rekord for vår del, sier leder Thomas N. Berg.

Berg melder om fantastiske forhold, med sol fra skyfri himmel og ikke et vindpust.

Det ble servert kaffe og pølser, i tillegg til enkelt kiosksalg og nystekte vafler.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på dagen, så jeg tror alle var fornøyd med arrangemenet, sier Berg, og takker samtidig alle som møtte opp, samt bedriftene som sponset premier.