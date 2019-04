Hvor blir det av elbåtene?

pluss

Folk kommer langveisfra til båtutstillingen «Sjøen for alle» på Østlandet, som for mange markerer starten på båtsesongen. På parkeringsplassen utenfor årets utgave var det naturligvis tett med elbiler, og som et ekstra bevis på elbilbølgen i Norge brukte Tesla deler av området til lagring og kundelevering av Model 3.