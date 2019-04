Ja, de penga!

pluss

Et av mine barndomsminner er at jeg av og til kunne få noen kroner i hånden, såkalte «ispenger», fra besteforeldre eller tanter og onkler. Noen ganger gikk pengene nettopp til is, men ofte havna det i pengeskrinet i lag med andre oppsparte kroner istedenfor.

Jeg var en unge som samlet på penger, på samme måte som noen kanskje samler på fotballkort, så det handlet ikke utelukkende om sparing for min del. Jeg hadde likevel opptelling ved jevne og ujevne mellomrom for å se på hvordan det stod til økonomisk, og det var selvsagt artig når det var en økning fra gang til gang, heller enn motsatt.

Gjennom dette lærte jeg nokså tidlig at to tiere blir det samme som én tjuekroning, at fem tjuekroninger blir det samme som en hundrings, at fire femtilapper blir tohundre kroner og at fem tohundrelapper utgjør tusen kroner, osv. Jeg vil anta at dette bidro til å stimulere forståelsen av tall og matematikk, men kanskje enda viktigere; forståelsen av verdien pengene har.

For et barn, og kanskje for voksne også, har de fysiske pengene en egenskap som et «utømmelig» bankkortet ikke har; Man får ta og føle på pengene, og man ser umiddelbart at når man betaler for noe så sitter man igjen med mindre etterpå. Et bankkort på sin side endrer seg ikke etter bruk, det ser helt likens ut både før og etter man har betalt for noe.

Etter at jeg ble voksen og har fått inntekt har alternative betalingsløsninger naturligvis vært benyttet i større grad, all den tid moderne betalingsmetoder, som bankkort og vipps, har gjort hverdagen enklere for de fleste av oss. Disse løsningene er såpass innarbeidet i dagens samfunn, at mange av oss kanskje ikke engang ville merket om kontantene plutselig ikke var et betalingsalternativ. Eller ville vi det?

Det er krefter i dette landet som ønsker seg nettopp det; at Norge skal bli et kontantfritt samfunn, til og med det første i verden, med deg og meg som prøvekaniner. Argumentasjonen om svart økonomi og annen kriminell virksomhet benyttes naturligvis ofte.

Observante sjeler vil sikkert ha lagt merke til at tilgangen til kontanter over tid stadig har blitt mindre, blant annet med færre minibanker. Dette i tillegg til at det stadig blir vanskeligere å bruke kontanter, for eksempel har noen steder skiltet med «Vi tar kun kort», mens for eksempel busskort noen steder er dyrere ved å betale det med kontanter framfor i en applikasjon.

Alt dette til tross: Kontanter er det eneste tvungne betalingsmiddelet her til lands. Sentralbankloven § 14 sier at sedler og mynter fra sentralbanken er tvungent betalingsmiddel i Norge, mens Finansavtaleloven § 38 sier at en forbruker​ alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler​ hos betalingsmottakeren. I utgangspunktet vil det si at du ikke kan nektes å betale med kontanter.

De forannevnte kreftene nevner imidlertid ingenting om hva det vil koste å ha penger i banken, for ikke å nevne det å bruke sine egne penger, den dagen digitale penger i bank er det eneste alternativet.

I et framtidig samfunn uten kontanter, vil verken «ispenger» eller innsamlingsaksjoner være det samme som før, barn vil måtte automatisere 2 x 10, 5 x 20 osv. på andre måter enn den jeg lærte fra, og de vil måtte lære å forstå tall og verdien av penger uten å kunne ta og føle på dem, eller å se at det fysiske innholdet endrer seg ved bruk.

Videre vil det kunne oppstå problemer ved eventuelle krisesituasjoner, og selv om akkurat det kanskje er litt utenkelig for oss i dagens trygge velferdsboble, så betyr det ikke at bobla ikke kan sprekke. Kriminaliteten blir vi heller ikke kvitt, den finner nye veier, og det har vi allerede sett lenge; for eksempel har mange opplevd at uvedkommende har hatt tilgang til- og gjort trekk fra ens bankkonto.

Det kanskje største problemet, i alle fall slik jeg ser det, vil imidlertid være å ikke kunne handle en pose kaffe uten å legge igjen digitale spor, altså uten at «big brother» ser deg. Man behøver vel ikke å være kriminell for å ønske seg et velfungerende personvern?

Selv om både bankkort og vipps preger min hverdag, og sikkert vil gjøre det i lang tid framover, så har jeg etter hvert blitt mer bevisst viktigheten av kontanter. Jeg har til og med økt bruken, all den tid jeg er dum nok til å tro at den beste måten å motarbeide et kontantfritt samfunn på er å bruke kontanter.

Min konklusjon i dag er at spørsmålet om et kontantfritt samfunn er et mye større spørsmål enn hvilke betalingsløsninger vi skal ha. Det handler om mye mer enn det, og vi snakker egentlig om ganske viktige verdier.