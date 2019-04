Et av verdens største teknologiselskaper kommer til Tromsø for å møte deg

pluss

Tidligere har Tromsø hatt besøk av Google Street View-bilen. Den var blant annet på besøk i Tromsø i august 2018 for å oppdatere sine bilder. Nå kommer Google nok en gang til byen med et kjøretøy, men denne gangen er det deres «spesiallagde» Google-campingvogn, som har et helt annet formål. I en pressemelding, signert pressesjef Helle Skjervold i Google Norge, forteller de at Tromsø er første stopp på deres «personverntur». Med seg hit har de også Googles Norgessjef Jan Grønbech.