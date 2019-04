- Her er det mye trivsel og inntekter som skal vernes ihjel

pluss

På oppdrag fra Miljøverndirektoratet har Fylkesmannen i Troms og Finnmark vurdert over 600 områder i Troms og Finnmark som kan være aktuelle for såkalt "supplerende vern". 56 områder er valgt ut som kandidater og er sendt over til direktoratet for videre behandling. Et av de 56 områdene er i indre Storfjord, der man har tatt fram planene for en nasjonalpark igjen.