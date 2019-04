Kent Gudmundsen (H) bekymret for utdanning i nord: – Vi har en forskjellsskole i Norge

pluss

– Vi har en forskjellsskole i Norge. Det er enorme forskjeller for elevene, ut fra hvor man er født og hvilken skole man går på, og hvilken bakgrunn foreldrene har. Det er helt avgjørende for hvilke muligheter man har i livet. Vi lykkes ikke med vårt samfunnsmandat om at oppveksten skal skape like muligheter for alle, når vi er klar over disse forskjellene, sier stortingspolitiker Kent Gudmundsen, som er nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget til iTromsø.