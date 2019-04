MDG: – Viktig med kompromisser

pluss

– Planene er kjempespennende og er helt i tråd med det vi har i både fylkesprogrammet og i det nasjonale programmet. Der står det nettopp at vi ønsker å etablere større, sammenhengende verneområder og nasjonalparker på tvers av landegrensene i Norden - særlig på Nordkalotten. Når det er sagt, så kunne prosessen i Storfjord fått en bedre start slik at folk ikke føler at man får ting tredd ned over hodene sine, sier Skjelnes-Mattila.