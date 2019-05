– Må jobbe videre for å fjerne nasjonalparkstempel

pluss

Som Framtid i Nord skrev i slutten av april så har Fylkesmannen i Troms sendt over et forslag til Miljødirektoratet på en rekke områder som kan være aktuelle for vern fremover. Fylkesmannen har også børstet støv av planene om Treriksrøysa nasjonalpark, som vil dekke et stort område i Indre Storfjord.