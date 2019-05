Mykner opp snøscooter-loven

pluss

I Energi og miljøkomiteen på Stortinget er Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at dagens forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag trengte en presisering. Regjeringspartiene ønsket å tydeliggjøre at kommunene kan legge korteste faktiske mulige avstand til grunn ved vurdering av det såkalte avstandskravet - som er 2,5 kilometer.