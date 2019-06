Sparket styremedlem: – Kjenner meg ikke igjen i påstandene

pluss

Onsdag 29. mai ble hele det gamle styret for Lyngen Servicesenter AS kastet, og erstattet med ett nytt. Varaordfører Line van Gemert (H), Eirik Larsen (KrF) og Willy Wikbo (Frp) utgjorde flertallstrioen som vedtok utskiftningen.

– Leder Fred Skogeng og resten av styret hadde ikke tillit etter opplysninger som kom frem på møtet. Vi reagerer spesielt på at bilag manglet og økonomiske vurderinger som ble gjort. Vi regner med at det nyvalgte styret vil gjøre en langt bedre jobb, sa varaordfører Line van Gemert til FiN i etterkant av møtet.